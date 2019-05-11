فوز صعب للزمالك.. والأهلي يواجه سموحة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الزمالك ملاحقة الأهلي وبيراميدز في صدارة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على ضيفه وادي دجلة في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين ضمن بطولة مصر لكرة القدم.

سجل للزمالك عمر السعيد (22)، ومحمود علاء (48 من ركلة جزاء)، ولوادي دجلة محمد هلال (66).

بهذه النتيجة دخل الزمالك في صلب الصراع على اللقب، رافعاً رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني، الذي لعب أكثر بثلاث مباريات، وأربع نقاط عن الأهلي المتصدر الذي يلعب اليوم أمام سموحة، في حين تجمد رصيد وادي دجلة عند 35 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.