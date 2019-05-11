شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يُشبه خالد بوطيب بـ "فلافيو" الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، المغربى خالد بوطيب، مهاجم الأبيض، بالأنجولى فلافيو، مهاجم الأهلى السابق، خلال الجلسة التى جمعته بلاعبى الأبيض مؤخرًا عقب التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد عبور عقبة النجم الساحلى التونسى فى إياب دور نصف النهائى، بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

Advertisements

قال منصور خلال فيديو نشره الموقع الرسمى للزمالك لبوطيب خلال جلسته مع لاعبى الزمالك والجهاز الفنى: "اتمنى أن تتعافى بصورة جيدة، نحن نثق بك ثقة تامة، ونعلم قدرك على مستوى الزمالك وأفريقيا ومنتخب المغرب"، متابعًا: "هناك لاعب جاء للأهلى اسمه فلافيو وظل سنة دون تسجيل أهداف، أنت سجلت 3 أهداف حتى الآن، ولا تنظر لبعض الأعداء الذين يحاولون هدمك، نحن نعلم قيمتك ونعلم أنك اساسى فى منتخب بلدك".

يذكر، أن الزمالك تأهل إلى نهائى الكونفدرالية ليلتقى نهضة بركان المغربى، حيث سيلتقى الفريقين فى مباراة الذهاب يوم 19 من مايو الجارى، على أن تُقام مباراة العودة فى برج العرب يوم 26 من الشهر نفسه.