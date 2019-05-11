مواعيد مباريات اليوم السبت 11 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 11 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الاهلى وسموحة على ستاد بتروسبورت ومباراة بتروجت وطلائع الجيش على ستاد الجيش بالسويس

موعد مباراة الاهلى وسموحة

تقام مباراة الاهلى وسموحة فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ، يحتل المارد الاحمر صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة، وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر لفوز غالى فى الجولة الماضية على حساب النجوم، عقب الفوز عليه بهدفين نظيفين، ولعب الأهلى قبل مواجهة سموحة 29 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما ، من جانبه أكد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى على صعوبة مواجهة سموحة ،مشدداً أن الفريق السكندري يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية لتأمين موقفه من البقاء فى بطولة الدورى خاصة وأنه لم يضمن البقاء مع الكبار بشكل رسمي.

وكشف المدير الفني للأهلى أن تركيز فريقه منصب على مواجهة سموحة من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة مشوار المنافسة على درع الدوري، مشيراً أن مرحلة المحطات الصعبة فى الدورى لم تنته، خاصة وأنه أكد من قبل على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى التعامل معها على أنها وحدة واحدة تضم عددا من المباريات يحتاج الفريق إلى الفوز بها جميعا من أجل حسم اللقب فى ظل وجود منافسة قوية مع فريقي الزمالك وبيراميدز.

على الجانب الأخر يسعى الجهاز الفني لسموحة بقيادة العميد حسام حسن لإيقاف قطار النادي الأهلي، بعد نجاح الفريق السكندري فى تحقيق عدده انتصارات قبل التعادل الأخير مع الجونة ،وعلى الرغم من أن الفريق لا يعيش أفضل مواسمه حيث يحتل الفريق حالياً المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة خلف الجونة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات مباراة وخسر 14 ، وتعادل في عشر مواجهات، إلا أن اللاعبين يدركوا جيداً أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى أمر كفيل بتعديل صورة الفريق وتحقيق انتفاضة قوية فى المباريات الختامية لبطولة الدوري العام.

موعد مباراة بتروجت وطلائع الجيش

تقام مباراة بتروجت وطلائع الجيش فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة نارية تحت شعار الفائز مولود والخاسر مفقود لاسيما أن الفريق الخاسر من هذه المباراة سوف تتقلص أماله بشدة فى النجاة من شبح الهبوط

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ويدخل مباراة الليلة الفريقين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث خسر بتروجت من انبى بهدفين مقابل هدف وخسر الطلائع من الاهلى بهدفين مقابل هدف .

ويحتل بتروجت المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 40 هدف فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .

وشدد البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش على لاعبيه ضرورة حصد النقاط الثلاث الليلة للتخلص من شبح الهبوط لاسيما أن مواجهة اليوم تعد بستة نقاط فى ظل تساوى الفريقين فى نقاطهم بجدول المسابقة مطالباً إياهم بالتركيز من بداية المباراة لنهايتها لتعويض خسارتهم الأخيرة أمام الاهلى فى الوقت ذاته يخطط محمد عودة المدير الفنى لبتروجت فى خطف الفوز عن طريق إستغلال المباراة على ملعبه للهروب من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة بعد الخسائر التى تعرض لها فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.