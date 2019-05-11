شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: جروس لن يرحل.. وتغيير حكم النهائي الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وجود خلافات بينه وبين السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، مشددًا على أن العلاقة بينهما رائعة، وذلك على أثر الأنباء التى ترددت بشأن وجود أزمات بين رئيس النادى والمدير الفنى السويسرى.

تابع مرتضى منصور خلال الجلسة التى جمعته بلاعبى الزمالك قائلاً: "العلاقة بيني وبين جروس محترمة جدًا، الأمر ليس له علاقة بالضحك، جروس مدرب محترم، وقاد فرق كبرى، والعلاقة بينى وبينه بها احترام متبادل"، مدللاً على صحة كلامه بتصريحه السابق بأن جروس هو الملك داخل المستطيل الأخضر".

أضاف: " الزمالك حقق نتائج جيدة بفضل ربنا ثم مجهود الجهاز واللاعبين الرجال، أقول للمتربصين، ابعدوا عن الزمالك، جروس لن يرحل، والعلاقة بيني وبينه مستقرة"، متابعًا: "هدف كهربا فى النجم الساحلى كان وش السعد على الزمالك".

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ووجه مرتضى منصور رسالة لرئيس نهضة بركان المغربى قائلا: "الزمالك ليس الصفاقسى، نتعامل مع الشعب المغربى بمنتهى الاحترام والأدب، والمصريين عاشقون للمغرب، ما حدث مع الصفاقسى مهزلة، ليس من سمات أخلاق المغاربة أن يتم ضرب جرس إنذار الساعة 5 الفجر، وأقول لك بمنتهى الاحترام والأدب اللي هيتعمل هناك، هنعمله هنا في مصر، سواء باحترام وكرم وضيافة، إنما شغب وحركات لا تليق بشعب المغرب، هنتعامل نفس المعاملة"، مشددًا على ان الزمالك لديه لاعبان مغاربة هما حميد أحداد وخالد بوطيب، والثنائى يمثلان أخلاق واحترام المغرب، ونعتبرهم فى بلدهم الأولى مكرر، متمنيًا أن يتم معاملة الزمالك معاملة تليق بمصر، حتى يتم معاملتهم بالمثل فى مصر.

حذر مرتضى رئيس نهضة البركان من إفساد العلاقات بين الأندية المصرية والمغربية، مؤكدًا خلال تصريحات تلفزيونية لقناة المحور، أن ما حدث في مباراة الصفاقسي والنهضة مهزلة تحكيمية، ولن نصمت في حال حدوث أي شيء في المغرب، مشددًا على أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لن يوافق على المهزلة التى حدثت مع الصفاقسى، مؤكدًا انه سيتم تغيير حكم لقاء نهضة بركان المغربى، فى ذهاب مباراة نهائى الكونفدرالية المقرر إقامتها يوم 19 من مايو الجارى.

من ناحية أخرى، أكد مرتضى منصور أن أحمد مدبولى، لاعب الزمالك لن يرحل عن الفريق أو يتم إعارته، وكذلك أيمن حفنى لن يرحل ودوره قادم مع الفريق كونه قائد لزملاؤه فى الملعب، مضيفًا: "جنش ايضًا راجل والحكم كان يريد فعل مصيبة قبل انتهاء المباراة وعملها مع حارس المرمى"، متابعًا: "جماهير الزمالك وضعت أيديها على قلوبها بعد وقوف عمر السعيد فى حراسة المرمى ولكن بجهود اللاعبين لم تصل الكرة إليه، وعبدالله جمعة اكتشاف رغم أنى كنت شاكك فيه لأنه يلعب فى غير مكانه وقصير القامة ولكنه اظهر موهبة، وكذلك عمر السعيد الذى كان محطة جيدة فى مباراة النجم الساحلى".