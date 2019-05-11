شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الجمعة الموافق 10/ 5/ 2019 خمس مباريات فى الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى العام موسم 2018 -2019، حيث هبط النجوم بشكل رسمي بعد خسارته من المقاصة ، فيما تمسك حرس الحدود ببقاءه في الدوري بعد الفوز علي المصري، بينما أنعش انبي حظوظه في الاستمرار مع الكبار بعد الفوز علي الاتحاد السكندري، بينما تأزم موقف الاسماعيلي والانتاج بعد تعادلهما، كما استمر الجونة في قائمة المهددين بعد الخسارة برباعية من المقاولون .

حرس الحدود يخطف فوزاً غالياً أمام المصرى 1/0

انتزع حرس الحدود فوزا غاليا على النادى المصرى، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد السويس فى الأسبوع الـ32 بالدورى، وسجل الهدف مصطفى جمال من ركلة جزاء فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

إنبى يواصل الزحف نحو منطقة الأمان بفوز على الاتحاد 1 / 0

واصل إنبى بقيادة على ماهر انتصاراته بالفوز على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف سجله على فوزى، فى المباراة التى جمعت الفريقان، على ستاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة الـ32 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

رسمياً.. هبوط النجوم لدوري المظاليم بعد الخسارة من المقاصة 2-1

هبط فريق النجوم الي دوري القسم الثاني ، بعد الخسارة من نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري.

نجح باولن فوافي لاعب المقاصة في التقدم لفريقه أمام النجوم في الدقيقة 31 ، فيما تعادل صلاح أمين للنجوم في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، ثم عاد المقاصة ليتقدم بهدف ثاني عن طريق جون انطوي في الدقيقة 54.

الإسماعيلى يتعادل مع الإنتاج الحربى " سلبيا " فى مباراة مملة

تعادل الإنتاج الحربى والإسماعيلى سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد كلية الشرطة ضمن فاعليات الجولة الـ32 للدورى.

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المقاولون يكتسح الجونة 4-1 في ليلة "هاتريك" الجزيري

حقق فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس الفوز على نظيرة الجونة بنتيجة 4/1 فى المباراة التى جمعتهم فى الجولة الـ32 من بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على استاد الجونة بمدينة الغردقة.

وأحرز التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق المقاولون العرب ثلاثيه فريق بالدقائق 1 ، 37 ، 53 وأضاف أحمد على الهدف الرابع لذئاب الجبل بالدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء بينما جاء هدف الجونة عن طريق المهاجم أحمد ياسر ريان بالدقيقة 21 من الشوط الأول.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجمعة كالتالى: