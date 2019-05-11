شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكتسح الجونة 4-1 في ليلة "هاتريك" الجزيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس الفوز على نظيرة الجونة بنتيجة 4/1 فى المباراة التى جمعتهم فى الجولة الـ32 من بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على استاد الجونة بمدينة الغردقة .

وأحرز التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق المقاولون العرب ثلاثيه فريق بالدقائق 1 ، 37 ، 53 وأضاف أحمد على الهدف الرابع لذئاب الجبل بالدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء بينما جاء هدف الجونة عن طريق المهاجم أحمد ياسر ريان بالدقيقة 21 من الشوط الأول .

وسيطر فريق المقاولون العرب على معظم أحداث اللقاء وضياع الكثير من فرص التهديف المحققه عن طريق اللاعب أحمد على بينما حاول فريق الجونة للعودة للمباراة خلال الشوط الثانى ولكن لم يكتب لها النجاح .

وجاء تشكيل فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى كالتالى :

فى حراسة المرمى : محمود الغرباوى

فى الدفاع : عمرو السعداوى ، خالد صبحى ، لؤى وائل ، أحمد على

فى الوسط : سيرجى أكا ، بانوم ، أكرم توفيق

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فى الهجوم : أحمد حمدى ، جدو ، أحمد ياسر ريان

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى :

فى حراسة المرمى : محمود أبو السعود

فى الدفاع : أمير عابد ، محمد سمير ، حسن الشامى ، فاروقا نور الدين

فى الوسط : محمد سوستة ، إبراهيم صلاح ، محمد مجلى ، لويس إدوارد

فى الهجوم : أحمد على ، سيف الدين الجزيرى