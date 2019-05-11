صاعد الدراويش يتحدث عن أول مشاركة: سأقاتل للتمسك بالفرصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد بيومى لاعب الإسماعيلى الصاعد عن سعادته بحصوله على فرصة المشاركة للمرة الأول منذ تصعيده لصفوف الفريق الأول. وشارك بيومى فى مواجهة الإنتاج الحربى التى اقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى لحساب الأسبوع الــ32 بمسابقة الدورى المحلى. Advertisements وأضاف :”لم أتوقع مشاركتى فى تلك المباراة ، سعيد للغاية بتلك الفرصة ، اليوم تحقق جزء من حلمى بالمشاركة مع الفريق الأول”. واستكمل صاعد الدراويش :”سأقاتل للتمسك بتلك الفرصة والتأكيد على جدراتى فى حجز مقعد بالتشكيل الأساسى للفريق”. وأتم اللاعب الحاصل مع فريق 99 على لقب دورى الجمهورية :”واجهنا فريق صعب وكنا نتمنى أن نحقق الثلاث نقاط لكن التوفيق لم يحالفنا فى ذلك”.

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