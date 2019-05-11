اتحاد الكرة: تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج.. والإعلان خلال ساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد الكرة علي تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى المقرر لها 15 مايو الجارى فى الدورى، بناء على طلب القلعة البيضاء، وسيتم الاعلان بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة . ويخوض الزمالك مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى يوم 19 مايو الجارى فى المغرب، قبل خوض مواجهة الإياب فى برج العرب بالإسكندرية يوم 26 من نفس الشهر. يذكر أن الزمالك سيواجه الداخلية غدا الأحد بالدورى، وتدور محاولات لترحيل المباراة يوما واحدا.

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