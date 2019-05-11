شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الجمعة 10 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصل أحمد على مهاجم المقاولون العرب ابتعاده بصدارة ترتيب هدافى الدورى، حيث وصل للهدف 18 هذا الموسمن بعدما نجح فى إحراز الهدف الرابع لفريقه أمام الجونة فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد الجونة ضمن فاعليات الجولة الـ32 للدورى .

جاء خالد قمر مهاجم الإتحاد ومحمود علاء مدافع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 14 هدفا ، بينما يأتى صلاح امين فى المركز الثالث برصيد 12 هدفا بعدما احرز هدف لفريقه فى اللقاء الذى انتهى بفوز المقاصة على النجوم بهدفين مقابل هدف .

Advertisements

وشهد يوم الجمعة 10/5/2019، إقامة خمس مباريات ، حيث تعادل الانتاج الحربي مع الاسماعيلي ، وفوز المقاصة علي النجوم 2-1، وفوز انبي علي الاتحاد السكندري 1-0، والمقاولون العرب يقسو علي الجونة 4-1 ، وفوز حرس الحدود علي المصري البورسعيدي 1-0 .

وجاء جدول ترتيب هدافى الدوري الممتاز بعد مباريات الجمعة كالتالى: