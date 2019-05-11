شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن تأجيل لقاء الزمالك أمام الانتاج الحربي رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تأجيل مباراة الأبيض أمام الإنتاج الحربى، التى كان محدد لها يوم 15 من مايو الجارى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

كان الزمالك طلب رسميًا تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي لانشغاله بمباراة نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها يوم 19 من مايو الجارى بالمغرب.

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ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الزمالك ما أكده رئيس القلعة البيضاء بتأجي مواجهة الانتاج الحربي.