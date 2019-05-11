شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن السفر للمغرب بطائرة خاصة ومحاولات لتعديل موعد مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن هناك محاولات لتأجيل لقاء الداخلية المقرر له غدا الأحد في الدوري ولكن هناك أزمة أن المنافس سيواجه الإسماعيلي يوم الجمعة في الدوري و الأمر سيحتاج إلى حل بتأجيل هذه المباراة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية:"كل الأمور سيتم حلها بالهدوء، لا بمهاجمة عامر حسين، أو بمهاجمة اتحاد الكرة، الجميع يقف خلف الزمالك".

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وطالب رئيس الزمالك نظيره رئيس نادي نهضة بركان، بالتعامل بشكل حضاري مع بعثة الزمالك، لأنه لن يسمح بتكرار ما حدث مع لاعبي الصفاقسي التونسي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن بعثة الزمالك ستطير إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، بطائرة خاصة، توفيرا للوقت.