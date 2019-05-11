شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات الجمعة 10/5/2019 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقيمت مساء امس الجمعة 5 مباريات فى الجولة الـ32 للدورى شهدت سخونة خاصة بين الأندية التى تصارع من أجل البقاء بالدورى ، بينما هبط النجوم رسميا للقسم الثانى بعد الخسارة أمام المقاصة بهدفين مقابل هدف .

انبى يعبر الإتحاد بهدف فوزى

حقق فريق إنبى فوزا غاليا على الإتحاد السكندرى بهدف مقابل للاشئ أحرزه على فوزى فى الشوط الأول ليرتفع رصيد المارد البترولى إلى 36 نقطة ، بينما تجمد رصيد زعيم الثغر عند 36 نقطة أيضا .

الإسماعيلى يتعادل امام الإنتاج الحربى

تعادل الإسماعيلى أمام الإنتاج الحربى سلبيا فى لقاء ممل ، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 38 نقطة ، بينما ارتفع رصيد العجلات الحربية إلى 36 نفطة ودخل منطقة الخطورة من اجل البقاء

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الحرس يحقق المفاجأة ويهزم المصرى بهدف

حقق فريق حرس الحدود مفاجاة كبرى بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ أحرزه مصطفى جمال من ضربة جزاء فى الشوط الثانى ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة وينعش آماله فى البقاء بينما تجمد رصيد المصرى عند 48 نقطة ومازال فى المركز الرابع .

المقاولون يقسو على الجونة برباعية

حقق فريق المقاولون العرب فوزا غاليا بالفوز على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد الذئاب إلى 47 نقطة ومازال فى المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن المصرى صاحب المركز الرابع ، فى الوقت الذى تجمد فيه رصيد الجونة عند 36 نقطة فى المركز الحادى عشر .

المقاصة يهزم النجوم بهدفين مقابل هدف ويقذف به للهاوية

فاز مصر المقاصة على النجوم بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة فى المركز السادس ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الاخير ويهبط للقسم الثانى