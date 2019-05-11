كلوب يكشف عن جاهزية محمد صلاح للمشاركة في مباراة ليفربول وولفرهامبتون

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول جاهزية اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر للمشاركة في مباراة ولفرهامبتون المحدد لها بعد غد الأحد بملعب “أنفيلد”، والمباراة تقع ضمن منافسات الجولة الـ 38 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم يورجن كلوب أن الثلاثي محمد صلاح وجوردان هندرسون وأندي روبرتسون سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة ولفرهامبتون، وبالنسبة للاعب البرازيلي فيرمينو بينما سيتواصل غياب بسبب الإصابة.

حيث حصل محمد صلاح حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في لقاء ليفربول وولفرهامبتون، وذلك عقب التأكد من تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها في الرأس، وذلك أثناء مشاركته في مباراة نيوكاسل يونايتد، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” على ملعب “سانت جيمس بارك”، وبعد الإصابة لم يستطع إكمال اللقاء.