لاسارتي يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قايمة فريقه لمواجهة سموحة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة، عودة حسام عاشور، قائد الفريق، كما عاد المهاجم مروان محسن والذي كان مستبعدا من المباراة الماضية بسبب الإصابة.

ويغيب ناصر ماهر عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بسبب الإصابة، كما قرر المدرب مارتن لاسارتي استبعاد كل من محمود وحيد ومحمد شريف و أحمد حمودي لأسباب فنية.

واستبعد لاسارتي كل من ناصر ماهر ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير وعمرو جمال بسبب الإصابة وباسم علي ومحمد نجيب وأحمد علاء ومحمود وحيد وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد حمودي وهشام محمد وأحمد الشيخ وصلاح محسن وناصر ماهر لأسباب فنية.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، حسام عاشور، صالح جمعة ، وليد سليمان، رمضان صبحي ، حسين الشحات، جيرالدو دا كوستا، جونيور أجاي.

خط الهجوم: وليد أزارو، مروان محسن.