رئيس الزمالك: لا توجد خلافات مع جروس.. وأحذر رئيس نهضة البركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد رئيس نادي الزمالك، أن ما تردد عن وجود خلافات مع مدرب الفريق السويسري كريستيان جروس ليس لها أساس من الصحة، مشددًا أن علاقته من المدير الفني السويسري رائعة.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "المحور" في الساعات الأولى من صباح السبت :"العلاقة بيني وبين جروس رائعة، الأمر ليس له علاقة بالضحك، جروس مدرب محترم".

وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن مباراة نهضة البركان المغربي قبل نهائي الكونفدرالية، قائلاً :"ما يقوم به رئيس النادي المغربي من تصرفات شيء غير مقبول، العلاقة بيننا ليس علاقة بين ناديين لكن بين بلدين".

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وواصل :"ما حدث مع فريق الصفاقسي التونسي غير لائق، وهذا ليس من أخلاق المغاربة عندما تم ضرب جرس الإنذار في الخامسة صباحًا للتأثير على الفريق التونسي".

ومن المقرر أن يلعب فريق الزمالك المباراة الأولى أمام نهضة البركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية بالمغرب في 19 من الشهر الجاري، بينما ستقام مباراة العودة في مصر وتحديدًا على ملعب "برج العرب" في 26 من مايو الجاري.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على النجم الساحلي التونسي (1-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.