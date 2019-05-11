رئيس الزمالك: اتحاد الكرة وافق على تأجيل مواجهة الانتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك أن الاتحاد المصري لكرة القدم، وافق على تأجيل مواجهة الفريق أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز، بسبب انشغال الفريق بخوض نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية أن اتحاد الكرة أجل المباراة رسميًا بسب ارتباط الزمالك بمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد 19 مايو.

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وأوضح رئيس الزمالك أن الفترة الحالية تشهد محاولات من أجل تأجيل مباراة الداخلية، موضحًا أن هناك أزمة تقف أمام هذا الأمر وهو أن المنافس سيواجه الإسماعيلي الجمعة المقبلة في البطولة.

كما أكد رئيس النادي أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي قام بتغيير حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان المقبلة وسيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في النهائي الإفريقي.

حدد اتحاد الكرة في وقت سابق يوم 15 مايو الجاري موعدًا لمباراة الإنتاج الحربي أمام الزمالك والتي تم تأجيلها من قبل بسبب خوض الفريق لنصف نهائي الكونفدرالية.