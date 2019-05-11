تقرير.. لتكرار حدث استثنائي.. ماذا يريد الأهلي من مواجهة سموحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في تمام العاشرة من مساء غد السبت يواجه الأهلي فريق سموحة على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الـ32 من مسابقة الدوري العام.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 67 نقطة، في المقابل يتواجد سموحة في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

وسيكون الأهلي عينه على تحقيق أكثر من هدف خلال مباراة السبت، وهذا ما سوف نرصده في التقرير التالي:

- الصدارة

أمام الأهلي خمس مباريات على نهاية مسابقة الدوري، ويسعى خلالها الأحمر إلى تحقيق نتيجة الفوز من أجل الاقتراب خطوة لحسم لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي.

الأهلي يتواجد في صدارة الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز، وبأربع نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

- التفوق على العميد

واجه حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق سموحة فريق الأهلي في 22 مباراة حقق خلالها الفوز في خمس مناسبات مقابل ست تعادلات و11 هزيمة.

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ويتطلع الأهلي لكتابة الخسارة الثانية عشر لحسام حسن حيث سبق وأن خسر "العميد" من الأحمر مع أندية الاتصالات والزمالك والاتحاد السكندري.

- ثأر

يبحث مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروجوياني لفريق النادي الأهلي عن الثأر من حسام حسن حيث سبق وأن تفوق "العميد" على لاسارتي.

تفوق حسام حسن كان مع فريق بيراميدز عندما كتب الخسارة الأولى في اللقاء الأول للاسارتي مع الأهلي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

- تكرار حدث استثنائي

لم يتفوق الأهلي على سموحة ذهابًا وإيابًا منذ صعود الفريق السكندري موسم (2010 - 2011) سوى مرة واحدة كانت في النسخة قبل الماضية من بطولة الدوري.

وشهد موسم (2017 - 2018) تفوق الأهلي مرتين خلال هذه النسحة من مسابقة الدوري حيث فاز الأحمر على سموحة في لقاء الدور الأول بهدف دون رد، ثم بنتيجة (4-2) في لقاء الدور الثاني.

ويبحث الأهلي عن تكرار الحدث مجددًا خلال هذا الموسم حيث تفوق الأحمر في لقاء الدور الأول بهدف دون رد جاء عن طريق الدولي التونسي علي معلول من ضربة جزاء.