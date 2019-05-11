محمود جابر: تعادل الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي أفضل من الخسارة

أعرب محمود جابر مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن حزنة، عقب مبارة الدراويش والإنتاج الحربي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بالجولة الـ32 من الدوري المصري.
وقال جابر أن هدفهم كان الثلاث نقاط والفريق قدم شوط أول جيد واتيحت عدة فرص للتهديف ثم تراجع بشكل كبير فى الشوط الثانى.
وأشار جابر إلى أن التعادلأفضل من الخسارة من أجل استعادة الثقة بشكل تدريجيى، وأزمة الفريق تتمثل فى فقدان الثقة.
وأضاف المدرب العام أنه تولى المهمة فى توقيت صعب للغاية ، لكنه يعشق التحدى ولم يستطع رفض العودة لبيته، وقال أنهم يحتاجون للانتصارات فى المواجهات المقبلة من أجل اعادة الهدوء
وقال جابر أنه يعملوا وفق استراتيجة أهمها منح الفرص باستمرار للناشئين الواعدين واكتسابهم الخبرات تدريجيا قبل الاعتماد على جهودهم بشكل أساسى فى الفترة المقبلة.
وأشاد قائلًا اللاعب محمد بيومى أدى بشكل مميز وأيضا أبوجودة وستكون هناك مزيد من الوجوه الجديدة ستحصل على الفرصة فى المباريات القادمة.
وأختتم جابر قائلًا منحنا اللاعبين راحة قصيرة وسنبدأ من الاحد الاستعداد لمباراة صعبة للغاية أمام فريق الداخلية الذى يحتاج للفوز من أجل الابتعاد عن الهبوط.
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