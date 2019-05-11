وليد هويدي : المقاصة يسعى لإنهاء الموسم في مركز جيد

أكد وليد هويدى ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة ، أن الفريق استحقق الفوز على فريق النجوم ، بهدفين لهدف ، وحصد 3 نقاط والوصول إلى النقطة ال 45 .

وأضاف وليد هويدى ، أن الفريق كان يحتاج لتحقيق هذا الفوز ، بعد سلسلة من النتائج غير الجيدة خلال المباريات الماضية .

وأشار هويدى ، ان الفريق تحت قيادة الجهاز الفنى الحالي

، بقيادة جمال عمر ، قدم مباراتين جيدتين ، أمام بيراميدز وانتهت بالتعادل بهدف لهدف ، والفوز فى الثانية على النجوم .

وأوضح وليد هويدي: هدفنا أنهاء مسابقة الدورى المصري بشكل قوى وجيد يليق باسم المقاصة ، ونسعى لتحقيق الفوز باللقاءات المتبقية بالمسابقة.