وليد هويدي : المقاصة يسعى لإنهاء الموسم في مركز جيد

أكد وليد هويدى ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة ، أن الفريق استحقق الفوز على فريق النجوم ، بهدفين لهدف ، وحصد 3 نقاط والوصول إلى النقطة ال 45 .
وأضاف وليد هويدى ، أن الفريق كان يحتاج لتحقيق هذا الفوز ، بعد سلسلة من النتائج غير الجيدة خلال المباريات الماضية .
وأشار هويدى ، ان الفريق تحت قيادة الجهاز الفنى الحالي
وأوضح وليد هويدي: هدفنا أنهاء مسابقة الدورى المصري بشكل قوى وجيد يليق باسم المقاصة ، ونسعى لتحقيق الفوز باللقاءات المتبقية بالمسابقة.
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