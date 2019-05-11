مدرب المقاصة يشيد بلاعبيه بعد رباعية النجوم

أثنى جمال عمر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، على أداء لاعبي فريقه أمام النجوم ، وتحقيق الفوز بهدفين لهدف ، فى المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة ال 32 لمسابقة الدورى العام .
وأكد جمال عمر ، أن الفريق حقق فوز ثمينا على فريقجيد ، مشيرا بأن الثلاث نقاط كانت فى غاية الأهمية للاعبين ، للعودة مرة أخري الى الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتراجعة .
وأشار المدير الفنى للمقاصة ، الفريق يمتلك مجموعه من اللاعبين المميزين ، وكان يصادفهم سوء
ووجه جمال عمر ، الشكر لمجلس ادارة المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، ومحمد مجد ، عضو مجلس المقاصة سبورت ، على الدعم والمساندة للجهاز الفنى واللاعبين خلال الفترة الماضية ، والتى انعكست بالايجاب على اداء اللاعبين فى مباراة بيراميدز والتعادل ، وتحقيق الفوز على النجوم .
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