رسلان يستقيل من منصب نائب رئيس نادي الحمام

أعلن نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام بمطروح إستقالته من منصبه ، وذلك علي صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، ولم يذكر رسلان أي أسباب دفعته للإستقالة. وقال أعلن أنا نور رسلان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمام إستقالتي من مجلس إدارة نادي دفعته للإستقالة. وقال أعلن أنا نور رسلان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمام إستقالتي من مجلس إدارة ناديالحمام الرياضي وأعلن إعتذاري لمجلس الإدارة المحترم والجماهير الوفية وأتمني أن يقدم النادي موسم قوي يليق بمجلس الإدارة والجماهير. يذكر أن نادي الحمام يعد من أقدم أندية مطروح ويشارك بدوري القسم الثاني "مجموعة بحري"

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