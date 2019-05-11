علي الرغم من الأمال الكبيرة التي حملها مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة ، عقب صعودة للممتاز ، الا أن الفريق لم يستطع الصمود سوي موسم واحد وسط الكبار في دوري الأضواء والشهرة ، وحزم حقائبه سريعاً وعاد للقسم الثاني. مدرسة الموهوبين وأحد أكبر مكتشفي النجوم في الكرة المصرية ، الذي بني نفسه من خلال قواعد الناشئين ، هكذا كان نجوم المستقبل، وكأن تغير الإسم كان لعنة صاحبت الفريق طوال مباريات الموسم الذي لعب فيه حتي الأن 32 مباراة لم يفز سوي في 5 مباريات وتعادل في 10 وخسر في 17 ، ولم يحرز سوي 29 هدفاً وسكن مرماهم 43 هدف. أكثر من خمس أجهزة فنية تعاقبت علي قيادة الفريق بداية من
كانت هذه تفاصيل خبر النجوم .. من الحلم إلي الكابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.