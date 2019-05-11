النجوم .. من الحلم إلي الكابوس

علي الرغم من الأمال الكبيرة التي حملها مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة ، عقب صعودة للممتاز ، الا أن الفريق لم يستطع الصمود سوي موسم واحد وسط الكبار في دوري الأضواء والشهرة ، وحزم حقائبه سريعاً وعاد للقسم الثاني. مدرسة الموهوبين وأحد أكبر مكتشفي النجوم في الكرة المصرية ، الذي بني نفسه من خلال قواعد الناشئين ، هكذا كان نجوم المستقبل

، وكأن تغير الإسم كان لعنة صاحبت الفريق طوال مباريات الموسم الذي لعب فيه حتي الأن 32 مباراة لم يفز سوي في 5 مباريات وتعادل في 10 وخسر في 17 ، ولم يحرز سوي 29 هدفاً وسكن مرماهم 43 هدف. أكثر من خمس أجهزة فنية تعاقبت علي قيادة الفريق بداية منعلاء حسب الله ، والأسباني أنطونيو كالديرون ، مروراً بأحمد سامي ، ثم مؤمن سليمان ، وأخيراً رمضان السيد ، لم يستطع أياً منهم إنقاذ الفريق من الهبوط. نجوم وأسماء لامعة في الكرة المصرية إردت قميص الفريق الذي تأسس منذ 12 عاماً ، أبرزهم الحارس الأسطوري عصام الحضري والمدافع الدولي السابق محمود فتح الله والمهاجم المميز صلاح أمين. سُيذكر لفريق النجوم أنه حقق الفوز علي أحد أقطاب الكرة المصرية وهو فريق الزمالك بهدف سيظل ذكري لكل متابعي النادي لسنوات طويلة