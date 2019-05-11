مكافأت خاصة للاعبي المقاولون بعد رباعية الجونة

قرر المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، صرف مكافأة خاصة عقب فوز الفريق على نظيره الجونة بأربعة مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولةالـ32 من الدوري الممتاز.
وعقب المباراة نزل محسن صلاح إلى أرضية الملعب ليهنئ اللاعبين على الفوز الثمين أمام الجونة، وطالبهم بمواصلة الانتصارات في المباريات
ومن جانبه أهدي عماد النحاس المدير الفني للفريق هذا الفوز إلى مجلس الإدارة الداعم للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يستحقون التحية والتقدير لما يبذلوه من جهد داخل المستطيل الأخضر.
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