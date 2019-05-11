بعد التعادل مع الإنتاج الحربي.. راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي

منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد التعادل السلبي أمام الإنتاج الحربى مساء الجمعة ضمن منافسات في الجولة الدوري المصري. التعادل السلبي أماممساء الجمعة ضمن منافسات في الجولةالـ32 ببطولة ويستأنف الفريق تدريباته اعتبارًا من الأحد المقبل تحضيرًا للقاء الداخلية يوم الجمعة القادم فى إطار الأسبوع الــ33 بالمسابقة المحلية.

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