تعرف على موقف اتحاد الكرة من تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي

كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن موقف الاتحاد، من تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي، المقرر له الأربعاء المقبل بالدوري الممتاز.
وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك طلب في خطاب رسمي تأجيل مباراةالإنتاج الحربي، والمسالة محل دراسة من جانب المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، مؤكدًا حرص اتحاد الكرة على دعم الزمالك.
وتابع أن اتحاد الكرة سبق واتفق مع الزمالك بشكل رسمي على
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