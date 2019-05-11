اخبار الرياضه

تعرف على موقف اتحاد الكرة من تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن موقف الاتحاد، من تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي، المقرر له الأربعاء المقبل بالدوري الممتاز.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك طلب في خطاب رسمي تأجيل مباراة

الإنتاج الحربي، والمسالة محل دراسة من جانب المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، مؤكدًا حرص اتحاد الكرة على دعم الزمالك.

وتابع أن اتحاد الكرة سبق واتفق مع الزمالك بشكل رسمي على

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
مواعيد مباريات الفريق مع دجلة والداخلية والإنتاج ووافق رئيس النادي رسميًا على هذه المواعيد، مشيرًا إلى أنه على الزمالك الالتزام بمواعيد اللقاءات الثلاثة، وخطابه للمطالبة بتأجيل المباراة لا يعطي المبرر للتأجيل. وواصل أن عامر حسين يجب التماس العذر له في ظل الظروف التي يمر بها الموسم الحالي إلا أنه رغم ذلك قادر على إنهاء أزمة الجدول والمواعيد بشكل رائع.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موقف اتحاد الكرة من تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا