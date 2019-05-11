تعرف على موقف اتحاد الكرة من تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي

كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن موقف الاتحاد، من تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي، المقرر له الأربعاء المقبل بالدوري الممتاز.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك طلب في خطاب رسمي تأجيل مباراة

الإنتاج الحربي، والمسالة محل دراسة من جانب المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، مؤكدًا حرص اتحاد الكرة على دعم الزمالك.

وتابع أن اتحاد الكرة سبق واتفق مع الزمالك بشكل رسمي على

مواعيد مباريات الفريق مع دجلة والداخلية والإنتاج ووافق رئيس النادي رسميًا على هذه المواعيد، مشيرًا إلى أنه على الزمالك الالتزام بمواعيد اللقاءات الثلاثة، وخطابه للمطالبة بتأجيل المباراة لا يعطي المبرر للتأجيل. وواصل أن عامر حسين يجب التماس العذر له في ظل الظروف التي يمر بها الموسم الحالي إلا أنه رغم ذلك قادر على إنهاء أزمة الجدول والمواعيد بشكل رائع.