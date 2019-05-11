أحمد علي يواصل صدارة هدافي الدوري الممتاز

واصل أحمد علي نجم المقاولون العرب انفراده بصدارة هدافي الدوري العام، بعد تسجيله هدفه رقم ١٨ في مرمى نادي الجونة في المباراة التي انتهت بفوز المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. الجونة في المباراة التي انتهت بفوز المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. وجاء ترتيب هدافين الدوري الممتاز كالتالي: ١-أحمد علي ١٨ هدفًا. ٢- خالد قمر مهاجم الاتحاد ١٤ هدفًا. Advertisements ٣- محمود علاء مدافع الزمالك ١٤ هدفًا. ٤-صلاح أمين مهاجم النجوم برصيد ١٢ هدفًا.

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