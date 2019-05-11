من هو الفريق الأكثر تمريراً في "الليغا" الإسباني؟

كشف حساب "بي إن سبورت" إسبانيا بالأرقام عن الأندية الأكثر تمريراً في منافسات بطولة الدوري الإسباني موسم 2018-2019، إذ اختارت أول خمسة أندية في عدد التمريرات خلال 36 مباراة، فمن هي المجموعة الأكثر تحركاً وتمريراً خلال 3240 دقيقة.

وجاء في الصدارة فريق برشلونة الذي وصل عدد تمريراته في 36 مباراة إلى 23,158 تمريرة، وطبعاً لم يكن هذا الرقم غريباً على النادي "الكتالوني" لأنه يعتمد إيقاع "التيكي-تاكا" المُتمثل بالتمريرات القصيرة والسريعة داخل أرجاء الملعب من أجل الانتقال من الدفاع إلى الهجوم وإيجاد الثغرات لضرب الخصم.

وفي المركز الثاني جاء فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زيدان برصيد 20,806 تمريرة في 36 مباراة، وهو ثاني أكبر الأندية الإسبانية التي تُمرر كثيراً خلال 90 دقيقة وتعتمد على بناء اللعب من الخلف وصولاً إلى منطقة جزاء الخصم وهزّ شباكه بنجاح. وفقا لـ"العربي الجديد".

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في المقابل حلّ فريق ريال بيتيس في المركز الثالث برصيد 19,920 تمريرة وذلك بفضل تكتيك مدربه كيكي سيتيان الذي يُحبذ اللعب الهجومي وفكرة التمريرات الكثيرة بين اللاعبين على أرض الملعب طوال اللقاء، خصوصاً أنه كان المدرب المرشح لقيادة النادي "الكتالوني".

أما أتلتيكو مدريد فحلّ رابعاً في القائمة بعد أن وصل عدد تمريراته في الموسم الحالي إلى 16,103 تمريرة مقابل 16,068 تمريرة لفريق سيلتا فيغو الذي حلّ خامساً في القائمة.

يُذكر أن برشلونة يُحافظ على صدارة الأكثر تمريراً في "الليغا" منذ سنوات دون منافسة.