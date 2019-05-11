انتقال هازارد المحتمل يدفع نجم ريال مدريد صوب يوفنتوس

يصر ريال مدريد الإسباني، على التعاقد مع الجناح البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مما يفتح باب الرحيل أمام لاعب الملكي.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد سيركز بقوة على ضم هازارد في الصيف المقبل، على الرغم من تمسك تشيلسي باللاعب في ظل قرار الفيفا بحرمانه من إبرام أي صفقات لفترتي قيد.



وحال نجاح ريال مدريد في ضم النجم البلجيكي، سيؤدي ذلك لتراجع فرص مشاركة الإسباني إيسكو مع الملكي، الأمر الذي سيجبره على الرحيل، حتى لو كان ذلك على عكس رغبته.



وكانت تقارير إسبانية قد تحدثت خلال الأيام الماضية، عن ارتياح إيسكو في مدينة مدريد وعدم رغبته في الرحيل عن الريال، حيث ينتظر مولوده الأول من صديقته سارة سالامو.



ويترقب يوفنتوس الإيطالي موقف إيسكو مع الريال، حيث يسعى لضم اللاعب إلى صفوفه في الصيف القادم، وعمل شركة هجومية جديدة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ويعتبر إيسكو البديل الأمثل للبوسني ميراليم بيانيتش، والذي ارتبط اسمه بالانتقال لباريس سان جيرمان.