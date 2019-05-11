رياضة | بالأسماء.. استبعاد ١٥ لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. استبعاد ١٥ لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ١٥ لاعبا من قائمة فريقه لمواجهة سموحة مساء السبت على ستاز بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز. واستبعد لاسارتي كلا من :- محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير وعمرو جمال بسبب الإصابة وباسم علي ومحمد نجيب وأحمد علاء ومحمود وحيد وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد حمودي وهشام محمد وأحمد الشيخ وصلاح محسن وناصر ماهر.

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