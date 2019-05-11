رياضة | لوك إيميل يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة بتروجيت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوك إيميل يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة بتروجيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، قائمة فريقه لمواجهة بتروجت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة طلائع الجيش كلا من :-

محمد بسام وحسن يوسف وعاصم صلاح وأحمد جعفر وشيكاتارا وفرانك ستيفن وأحمد سمير وإسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحي وأحمد كابوريا والزناري وعلي الزهدي ومصطفى محمد وأحمد سامي ومحمد بوشا وكريم طارق ومحمد رزق.