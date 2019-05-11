رياضة | المقاصة يصعق النجوم بثنائية.. والإتحاد يسقط أمام إنبي بالأسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يصعق النجوم بثنائية.. والإتحاد يسقط أمام إنبي بالأسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا هامًا على نظيره النجوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1/1، سجل للمقاصة باولن فوافي بالدقيقة 31 من تسديدة أرضية مرت من أسفل محمد الشحات إلى منتصف المرمى، وتعادل صلاح أمين لفريق النجوم بالدقيقة 45، بعدما قام بمراوغة الدفاع وتصويب كرة سكنت أقصى يسار المرمى.

وفي الشوط الثاني نجح المهاجم الغاني جون أنطوي في تسجيل هدف الفوز للفريق الفيومي بعدما استلم تمريرة رائعة من ميدو جابر داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، وقام بتصويب كرة أرضية زاحفة سكنت أقصى يسار محمد الشحات حارس النجوم.

وفي مباراة أخري اكتسح فريق المقاولون العرب، نظيره الجونة بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم، على استاد الجونة.

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تقدم سيف الدين الجزيري للمقاولون بالدقيقة الأولي من بداية المباراة، وتعادل أحمد ياسر ريان للجونة بهدف في الدقيقة 21، وأحرز جاتوش بانوم لاعب الفريق الساحلي هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح ذئاب الجبل بالدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثاني له والثالث للمقاولون بالدقيقة 53، وأضاف أحمد علي الهدف الرابع للمقاولون بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وعلي استاد حرس الحدود بالأسكندرية خسر فريق الاتحاد السكندري أمام ضيفه إنبي بهدف دون رد، جاء هدف الفريق البترولي عبر اللاعب علي فوزي بالدقيقة 28 من زمن اللقاء.

بتلك النتائج يرتفع رصيد المقاولون العرب إلي 47 نقطة في المركز الخامس، ويصل المقاصة للنقطة 45 بالمركز السادس، ويرتفع رصيد إنبي لـ 36 نقطة بالمركز الثامن، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 36 نقطة بالمركز العاشر، والجونة 36 نقطة بالمركز الـ11، والنجوم 25 نقطة بالمركز الأخير.