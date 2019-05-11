رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. ميسي يختار المدرب الجديد ووصول الصفقة الكبري للبرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. ميسي يختار المدرب الجديد ووصول الصفقة الكبري للبرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الجمعة الموافق 10 / 5 / 2019 العديد من الأحداث الساخنة والأخبار الهامة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة:

عاجل.. راديو كتالونيا: وصول الصفقة الأهم لبرشلونة خلال ساعات

كشفت تقارير صحيفة إسبانية، عن موعد وصول صفقة برشلونة الجديد من أجل التوقيع رسميا على عقود الانتقال للبارسا بداية من فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر راديو إقليم كتالونيا، اليوم الجمعة أن ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمستردام الهولندي سيصل برشلونة خلال الساعات القليلة القادمة من أجل إنهاء انضمامه رسميا إلى البلوجرانا.

وكان برشلونة وأياكس ودعا بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الدور نصف النهائي، الأول على يد ليفربول الإنجليزي، والثاني على يد توتنهام هوتسبير.

عاجل.. الكشف عن صفقتين جديدتين لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، عن الصفقات الجديدة التي تنوي إدارة برشلونة التعاقد معها خلال الأيام المقبلة بعد التعاقد رسميا مع الهولندي فرينكي دي يونج.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم إن إدارة برشلونة ستحسم صفقتين من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن البارسا سيتعاقد مع ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس أمستردام، بالإضافة إلى الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، نجم هجوم أتليتكو مدريد الإسباني.

وودع الفريق الكتالوني مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي على يد ليفربول الإنجليزي.

خطوة جديدة تنهي مسيرة فالفيردي مع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، أن مسيرة المدرب إرنيستو فالفيردي مع برشلونة قاربت على الانتهاء، بعد توديع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.

وقال الإعلامي فرانسيس إجيلار في تصريحات له اليوم الجمعة، إن المفاوضات بين برشلونة والإنتر على "راكيتيتش" أكبر دليل على أن فالفيردي سيرحل عن الفريق وأن الأمر حُسم.

وأضاف: "إرنستو فالفيردي كان يعتبر راكيتيتش حجر أساس في مشروعه ورفض التخلي عنه لصالح PSG الموسم الماضي".

وودع برشلونة دوري الأبطال على يد ليفربول الإنجليزي بعد الخسارة على ملعب الأنفيلد في لقاء الإياب بأربعة أهداف دون رد، بنتيجة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

ثورة كبري في برشلونة.. الراحلون والقادمون

أثار الخروج المخزي لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، بالسقوط برباعية نظيفة أمام ليفربول الإنجليزي، ردود فعل واسعة داخل النادي الكاتالوني الذي بدأت إدارته في التحرك في جميع الاتجاهات من أجل إحداث تغييرات جذرية في الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعكف المسؤولون في النادي الكاتالوني في الوقت الراهن على تحليل الموقف الحالي والبحث عن حلول، التي قد يفضي بعضها إلى قرارات قاسية، على حد وصف صحيفة ماركا الإسبانية.

ولم يتخذ مجلس إدارة برشلونة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، أي قرار حتى الآن فيما يخص هذه التغييرات المزمع إجراؤها استعدادا للموسم المقبل، إذ يفضل القائمون على شؤون النادي الكاتالوني الانتظار إلى ما بعد نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ولا يرغب مسؤولو برشلونة في اتخاذ أي قرارات في الوقت الراهن من شأنها أن تؤثر على تركيز الفريق قبل مباراته المهمة في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا في 25 مايو (أيار) الجاري.

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وكشفت ماركا أن إدارة برشلونة لم تعلن حتى الآن عن أي مخططات لها فيما يتعلق بمستقبل الفريق، كما أنه ليس من المعروف حتى اللحظة الراهنة إذا ما كان المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي، سيستمر في منصبه في الموسم المقبل أم لا رغم أنه مدد عقده مع النادي قبل أشهر قليلة، كما لم تعلن إدارة نادي الكاتالوني عن الصفقات الجديدة التي تنوي إبرامها خلال الفترة المقبلة.

ميسي يختار مدرب برشلونة الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة بدأ في التحرك نحو إيجاد الخليفة المناسب لإرنستو فالفيردي المدير الفني المؤكد رحيله عن الفريق بعد الخسارة الكارثية التي تعرض لها رفقاء ليونيل ميسي ضد ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضد ليفربول وخروجهم من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية أن إدارة برشلونة تخطط للتعاقد مع أربعة مدربين لخلافة فالفيردي على رأسهم إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام الذي قاد فريقه الهولندي إلى تحقيق نتائج رائعة في دوري الأبطال بإقصاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة ويوفنتوس الإيطالي.

وثاني الأسماء المرشحة كيكي سيتين المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال بيتيس الإسباني والفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق وأخيراً رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي الحالي ولاعب برشلونة السابق.

ومن المنتظر أن تقوم الإدارة بطرح الأسماء الأربعة على قائد الفريق ليونيل ميسي من أجل معرفة رأيه لإختيار المدرب الأفضل.

برشلونة يقرر التخلص من نجم الفريق

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الجمعة أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم قرر التخلي عن لاعبه البرازيلي فليبي كوتينيو خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بعدما ظهر الأخير بأداء باهتا للغاية، على عكس المتوقع، منذ انضمامه لصفوف النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الأداء الذي ظهر به كوتينيو أصاب جماهير برشلونة ومسؤوليه بخيبة أمل كبيرة، نظرا لأنه يعد الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، ولكنه لم يقدم المأمول منه.

وأوضحت الصحيفة أن بيع كوتينيو في الانتقالات الصيفية سيعود بنفع اقتصادي كبير على برشلونة، حيث سيوفر النادي الإسباني أموال "المزايا الإضافية" التي كان سيدفعها للنجم البرازيلي لو تقرر استمراره لوقت أطول مع النادي.

يذكر أن كوتينيو انضم لبرشلونة قبل عام ونصف العام مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو أخرى في صورة "مزايا مالية إضافية".

ويحصل كوتينيو على مبلغ المزايا المالية الإضافية في حال تحققت بعض الاشتراطات، مثل التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في العام الأول له مع الفريق، حيث يتقاضى مقابل ذلك خمسة ملايين يورو، وهو ما تحقق بالفعل.

كما يحصل النجم البرازيلي على خمسة ملايين يورو أخرى إذا تأهل أيضا في العام التالي إلى البطولة الأوروبية، وقد تحقق هذا أيضا، فيما يستحق خمسة ملايين يورو جديدة بعد أن تصل عدد مبارياته مع النادي الكتالوني إلى 25 مباراة، وقد تجاوز كوتينو هذا العدد.

ويتبقى الجزء الأكبر من المزايا المالية الإضافية، والبالغ 20 مليون يورو، رهنا بوصول عدد مشاركات النجم البرازيلي إلى 100 مباراة، هذا بالإضافة إلى الخمسة ملايين يورو الأخيرة التي يتقاضاها في حال فوز برشلونة بالكأس الأوروبية.

ولم يكن أحد يتوقع ألا يصل كوتينيو إلى المباراة المئة مع برشلونة، فقد وصلت عدد مشاركاته حتى الآن إلى 74 مباراة، وقد تزيد على أقصى تقدير هذا الموسم إلى 77 مباراة.

وبذلك تكبدت خزينة برشلونة حتى الآن في صفقة ضم كوتينيو 135 مليون يورو فقط، حيث لن تصل هذه القيمة إلى مبلغ الـ 160 مليون يورو إلا في حال بقاء اللاعب البرازيلي لموسم إضافي جديد مع النادي الإسباني، وهو الأمر الذي تعتريه شكوك قوية.

برشلونة يرصد 4 لاعبين لخلافة جوردي ألبا

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يفكر في تعزيز الجانب الإيسر للفريق بضم صفقة مميزة لمعاونة جوردي ألبا في الموسم المقبل.

ويسعي برشلونة للتعاقد مع عدة صفقات في الصيف أبرزها التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد بجانب التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي.

ذكرت صحيفة الموندو ديورتيفو، أن ميندي الظهير الإيسر لفريق ليون يعد واحد من اللاعبين المطروحين على قائمة تعاقدات برشلونة.

فيما كان البديل الثاني هو ألبرتو مورينو الظهير الإيسر لفريق ليفربول، بينما يتواجد في القائمة أليكس مورينو الظهير الإيسر لفريق فاليكانو بجانب فيلبي لويس البالغ من العمر 33 عاما من أتلتيكو مدريد .

الجدير بالذكر أن بوروسيا درتموند دخل في مفاوضات للتعاقد مع فيليبي لويس من أتلتيكو مدريد في الصيف.