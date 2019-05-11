رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. نجم مانشستر سيتي يتمني ارتداء قميص الملكي والإعلان عن موعد تقديم صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. نجم مانشستر سيتي يتمني ارتداء قميص الملكي والإعلان عن موعد تقديم صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الجمعه الموافق 10 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان . وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نيمار يقترب من الرحيل عن PSG.. والريال يتقرب

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة لو 10 Sport الفرنسية أن نيمار طلب من وكلائه أن يبحثوا عن طرق للرحيل عن صفوف PSG خلال المرحلة المقبلة مؤكدة أن مستقبل نيمار بات بعيدًا عن حديقة الأمراء.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار يضع ريال مدريد الإسباني في أولى أولوياته للانتقال له في الصيف المقبل، حيث يرغب في أن يكون جزءًا من مشروع زين الدين زيدان المدير الفني للريال.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن والد نيمار ووكيله في آنٍ واحد كانا قد أكدا في أكثر من مناسبة ماضية أن نيمار ملتزم بعقده مع باريس سان جيرمان ومستمر في صفوف الفريق.

وتعرض نيمار مؤخرًا لعقوبة قاسية من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالإيقاف 3 مباريات محلية على خلفية اعتداءه على أحد مشجعي رين في نهائي كأس فرنسا.

يُذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف قبل الماضي قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

- ريال مدريد يعلن موعد تقديم هازارد

أكد تقرير صحفي صادر اليوم الجمعة من العاصمة الإنجليزية لندن أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي قد توصلت إلى إتفاق رسمي يقضي بإنتقال النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة " إندبندنت " الإنجليزية أن هازارد إقترب أكثر من أي وقت مضى للرحيل عن قلعة ستامفورد بريدج حيث تم الموافقة على جميع الشروط الشخصية التي طلبها اللاعب بعد مفاوضات صعبة بين وكلاء أعمال اللاعب والنادي الإنجليزي.

وأكملت الصحيفة في تقريرها أن الطرفان أصبحا قريبين من الاتفاق ومن المنتظر أن يعلن ريال مدريد عن الصفقة بعد نهاية بطولة الدوري الاوروبي والتي وصل تشيلسي فيها إلى المشهد الختامي وسوف يلاقي مواطنه فريق نادي أرسنال.

وكانت إدارة تشيلسي ترغب في تجديد عقد اللاعب الذي لم يتبقى فيه سوى 12 شهراً لكنه رفض على الرغم من إعتزام الإدارة أن تجعله صاحب الراتب الأعلى في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورجحت بعض المصادر أن تكلف صفقة إنتقال هازارد للريال مبلغ 100 مليون جنية إسترليني وسوف يبرم الريال بعض الصفقات الأخرى من أجل تعويض الموسم الكارثي الذي عاشه الفريق.

- أوتاميندي يطلب اللعب مع مدريد

يرغب الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في اللعب ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الصيف المقبل.

وأشارت بعض تقارير صحفية، إلى أن وكيل اللاعب قام بالفعل بعرضه على مسؤولي الميرنجي، للتعاقد معه خاصةً أن أتليتكو مدريد، يرغب في ضم اللاعب.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن مدريد، قد يلجأ بالفعل للتعاقد مع أوتاميندي، لتعويض رحيل ناتشو عن السانتياجو بيرنابيو بالموسم الجديد.

- زيدان يخطط لضم موهبة ليفربول

يخطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، لحسم عددٍ من الصفقات القوية في الصيف المقبل من أجل إعادة هيكلة الملكي من جديد وبداية الموسم بشكل قوي.

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وقالت صحيفة "آبولا" البرتغالية، إن الفرنسي زيدان يريد التوقيع مع جناح ليفربول رافائيل كماتشو والبالغ من العمر "18 سنة" الذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية، أن يورجن كلوب سينتظر تجديد عقد لاعبه مع الأحمر، وهناك العديد من الأندية تريد ضمه لعل أبرزها بنفيكا وسبورتينج لشبونة البرتغاليين.

وأكدت الصحيفة البرتغالية أن والد "كماتشو" قد تحدث مباشرة مع ريال مدريد لمعرفة اقتراح الملكي بشأن اللاعب حيث أن الأبيض يخطط لدمجه في الكاستيا قبل الظهور مع الفريق الأول.

- زيدان يطلب الحصول على صفقتي الموسم

طالب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، إدارة ناديه بالتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية، أن زيدان لن يكتفي بضم هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي فقط، ولكنه أعطى الضوء الأخضر لإدارة ناديه بضم نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي، مهما كلف خزينة النادي، من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، بالموسم الماضي.

ويسعى الميرنجي، للتعاقد مع صفقات مميزة خلال الموسم الجديد، لتعويض انتكاسات الموسم الحالي، ورغبته في العودة للمنافسة على البطولات المحلية والأوروبية.

- الملكي يقترب من هذه الصفقة

كشفت صحيفة "الاندبندنت" الانجليزية، أن البلجيكي الدولي إيدين ​هازارد​ لاعب نادي تشيلسي قد أصبح على بعد خطوة من الاتفاق على شروطه الشخصية للانضمام إلى ريال مدريد، بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

ويتبقى 12 شهراً على انتهاء عقد هازارد مع ​تشيلسي​، واللاعب لديه رغبة قوية في الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ويعد البلجيكي هازارد هو هدف زيدان الأول في الصيف المقبل، من أجل تدعيم صفوف فريق ريال مدريد الذي تأثر كثيراً برحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

والجدير بالذكر أن هازارد قد ساهم في تأهل تشيلسي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي حيثُ صنع هدف وسجل ركلة جزاء في شباك آينتراخت فرانكفورت الألماني.

- موعد عودة راموس للمشاركة مع الريال

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن مدة عودة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد للمشاركة مع الفريق الملكي بعدما غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في 13 أبريل الماضي ضد فالنسيا.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن راموس سيكون جاهزا للمشاركة مع ريال مدريد ضد ريال بيتيس في ختام مباريات الليجاالمقرر لها في 18 من الشهر الجاري بعد شهر من الغياب للإصابة.

وتابعت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتواجد راموس ضمن قائمة لويس إنريكي لمواجهتي جزر الفارو والسويد في تصفيات يورو 2020 في يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس سيعادل رقم إيكر كاسياس بـ120 انتصار إذا حقق الفوز المنتخب الإسباني في مباراتي جزر الفارو والسويد.

- تعليق هازارد على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد

تحدث البلجيكي إيدين هازارد، نجم نادي تشيلسي عن مستقبله مع البلوز وذلك عقب التأهل إلى مباراة نهائي الدوري الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال هازارد، في تصريحاته عبر قناة "BT Sport": "ﻻ ﺃﻓﻜﺮ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، وإذا كانت مباراتي الأخيرة هي نهائي الدوري الأوروبي فسأحاول القيام بكل شيء من أجل الفوز باللقب من أجل هذا النادي".

وتابع حديثه: "لا أعلم حتى الآن ما هو مصيري".