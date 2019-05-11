رياضة | مدرب منتخب مصر يوضح حقيقة اختيار قائمة الفراعنة بكأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر يوضح حقيقة اختيار قائمة الفراعنة بكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر حقيقة اختيار الجهاز الفني للمنتخب، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو.

وأكد "رمزي" أن الجهاز الفني لمنتخب مصر في حالة إنعقاد دائم حاليًا لإختيار قائمة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أنهم يسعون للاستقرار على أفضل العناصر التي يمكن الاعتماد عليها بالبطولة القارية.

ورفض التعليق على القوائم المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم الإعلام عن القائمة الرسمية لمنتخب مصر المشاركة ببطولة أمم إفريقيا في وقتها.