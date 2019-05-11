خسارة أو تعادل الهلال تتوج النصر ببطولة الدوري “في هذه الحالة” #النصر_الحزم #الهلال_الاتفاق

يحل الهلال اليوم ضيفا على الاتفاق بالدمام، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الـ29.

و يسعى الفريق الهلالي للفوز و استعادة الصدارة من المتصدر النصر وذلك بعدما فقدها في الجولة الماضية بعد خسارته أمام التعاون بهدفين دون رد.

وللحصول على الصدارة يتطلب تعثر الفريق النصراوي أمام الحزم بالتعادل أو الخسارة.

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وفي حالة خسارة الفريق الهلالي أمام الاتفاق أو تعادله وفوز النصر يتوج النصر بلقب الدوري قبل نهاية الدوري بجولة، بينما الاتفاق هو الآخر الذي يسعى إلى الفوز أو التعادل على أقل تقدير للابتعاد عن مؤخرة ترتيب الدوري ومرحلة خطر الهبوط.

ويحتاج الاتفاق لضمان البقاء خسارة الاتحاد والحزم والفيحاء في هذه الجولة حيث سيلاقي الاتحاد الفتح و الحزم أمام النصر و الفيحاء أمام الرائد، وسيلعب الاتفاق لقاءه الأخير أمام الأهلي.

ويأتي في رصيد الهلال 63 نقطة بالمركز الثاني و الاتفاق عاشرا بـ 33 نقطة، ومن ناحية مواجهات الفريقين في الدوري التقوا في “17” مرة استطاع الهلال الفوز في “10” مباريات وتعادلوا في “5” مواجهات و انتصر الاتفاق في “2” لقاءين.

يذكر أن لقاءات الجولة الـ29 ستكون في موعدٍ واحد حيث ستقام في تمام الساعة الـ10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.