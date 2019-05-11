الان تتابع النصر يسعى للصدارة وإحباط مفاجأة الحزم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى فريق النصر كامل استعداداته للمباراة المصيرية أمام الحزم في محافظة الرس، ضمن مباريات الجولة 29 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويسعى النصر من خلالها تأكيد مكانه صدارة الدوري برصيد 64 نقطة يليه الهلال الذي مازال يلاحق النصر بفارق نقطة واحدة.
وأنهى البرتغالي فيتوريا بوضعه لملامح التشكيلة وإشراك جميع الأجانب ماعدا البرازيلي بيتروس الذي سيغيب بداعي تراكم البطاقات الصفراء، حيث ينوي فيتوريا اعتماد الضغط على الخصم والقوه الهجومية من خلال هداف الفريق عبد الرزاق حمد الله ونور الدين امرابط العائد من الإصابة والنيجيري أحمد موسى الذي ما زالت الجماهير النصراوية أن يظهر بمستواه المعهود.
ولم تتضح صورة إشراك المحور عبدالله الخيبري الذي سيغيب عن المباراة وسيكون عبدالعزيز الجبرين بديلا عنه بعد تقديمه لمستوى فني مميز في المباراة الأخيرة أمام الوصل في البطولة الآسيوية.
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