الامارات | الجزيرة يقسو على "الصقور" بثلاثية ويبقيه في دوامة الهبوط

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يقسو على "الصقور" بثلاثية ويبقيه في دوامة الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق الجزيرة إلى سكة الانتصارات من جديد بالفوز على فريق الإمارات بثلاثية نظيفة في انطلاقة الجولة 24 من بطولة دوري الخليج العربي، أحرزها في الشوط الثاني فقط، ليصل إلى النقطة 44 في جدول الترتيب ليحافظ على أماله بالتواجد في مربع الكبار، بينما دفع فريق الإمارات ثمن عدم تركيزه وعودته للهزائم من جديد ليبقى على موقفه الصعب في صراع الهروب من الهبوط خاصة بعد فوز الفجيرة على الظفرة ليتساوى الفريقين عند النقطة 18 ويبقى الصراع حتى أخر جولتين.

نجح فريق الإمارات في الشوط الأول بالحفاظ على ثباته وتقديم أداء متميز، ولكن انهار الفريق في الشوط الثاني وتلقى ثلاثة أهداف عن طريق زايد العامري، ناصر برازيت، والبرازيلي ليوناردو، في أخر 20 دقيقة كانت كافية بحصد النقاط الثلاثة لفريق الجزيرة.