الامارات | العنبري: على لاعبي الشارقة التعامل مع الوصل بحذر

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: على لاعبي الشارقة التعامل مع الوصل بحذر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، صعوبة المواجهة المرتقبة لفريقه أمام الوصل ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مطالباً لاعبيه بضرورة التعامل مع المباراة بحذر، مشدداً على أهمية انتهاج الفريق أسلوب اللعب المتوازن في الدفاع والهجوم وصولاً لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، متمنياً أن يحقق الفريق بطولة الدوري، واصفاً المباراة بالمهمة بالنسبة لهم، مشيراً إلى أنه ورغم نتائجه السلبية الأخيرة، خصوصاً على صعيد دوري أبطال آسيا للأندية، إلا أن الوصل يلعب بأسلوب هجومي قوي.

وقال عبدالعزيز العنبري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر النادي في الشارقة: «أتمنى أن يعود الفريق مجدداً من خلال مباراة الوصل إلى تحقيق النتائج الإيجابية، وأتمنى أن يحقق الفريق بطولة الدوري».

وشدد العنبري على أن المباراة تحتاج إلى الهدوء والتركيز من قبل لاعبي الشارقة، معتبراً أن المشوار بالنسبة لفريقه لايزال طويلاً وصعباً، كون أن هناك ثلاث جولات متبقية على انتهاء بطولة الدوري.