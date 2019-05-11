الامارات | «شرطة دبي» يتجاوز «هيئة الطرق» في كأس التسامح الرمضانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة دبي» يتجاوز «هيئة الطرق» في كأس التسامح الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق شرطة دبي في قلب تأخّره أمام «هيئة الطرق»، إلى فوز مستحق بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من بطولة «كأس التسامح» للاعبين فوق 43 عاماً، التي تنظمها بلدية دبي على ملاعب نادي البلدية في منطقة القرهود في دبي، وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري، بمشاركة 150 لاعباً يمثلون ثمانية فرق من الدوائر والمؤسسات في حكومة دبي.

ولحساب المجموعة الثانية ذاتها، قسى فريق «إمارات التسامح» على منافسه «الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي» عقب فوز الأول بثمانية أهداف مقابل هدف واحد.

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ورغم البداية القوية لفريق «هيئة الطرق» بافتتاح التسجيل في الدقيقة 16 عبر لاعبه أسامة حسني، إلا أنه سرعان ما نجح شرطة دبي في إدراك التعادل عبر لاعبه محمد عتيق في الدقيقة 17، ومن ثم التقدم في الدقيقة 20 عبر لاعبه أحمد علي، لينتهي الشوط الأول لصالح شرطة دبي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ومع بداية الشوط الثاني حاول فريق «هيئة الطرق» العودة بنتيجة المباراة، ما أتاح لشرطة دبي استثمار الهجمات المرتدة التي أثمرت عن تعزيز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 37 من المباراة عبر هدف محمد علي، ليحافظ الشرطة على تفوقه حتى صافرة النهاية محققاً فوزه الأول في البطولة.

وفي ثانية المباريات، نجح لاعبو فريق «إمارات التسامح» في زيارة شباك منافسه في ثماني مناسبات، عبر كل من محمد عمر (أربعة أهداف)، وعيسى جمعة (هدفان)، وهدف لكل من خالد شهداد وحسن الشريف، فيما اكتفى فريق «دائرة الشؤون الإسلامية في دبي» بتسجيل هدف يتيم حمل توقيع لاعبه تيجاني أبوشعيب.