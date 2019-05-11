الامارات | منتخب الناشئين يتوّج بطلاً لـ«الهوكي الخماسي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر منتخب الهوكي للناشئين بلقب بطولة الهوكي الخماسي للناشئين، بعد فوزه على فريق مدرسة جيمس 4-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدارس جيمس في ند الشبا بدبي بمشاركة ستة فرق، وقدم المنتخب عرضاً قوياً كشف عن مواهب واعدة ستفيد هوكي الإمارات في المستقبل. وتوج الفائزين أمين عام اتحاد الهوكي رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات عتيق جمعة، الذي أشاد بما قدمه لاعبو منتخب الإمارات تحت 14 سنة، بقيادة مدرب المنتخبات الوطنية بالاتحاد محمد الشربيني، من أداء قوي أظهر من خلاله اللاعبون تطور مستواهم الفني رغم حداثة عهدهم باللعبة، وأشاد بتألق اللاعبين خالد عتيق، وحمدان أمان، وعبدالله عبدالعزيز راشد أحسن لاعب في البطولة، وهداف البطولة ناصر عبدالله جمعة، الذين قدموا أداء متميزاً يبشر بمستقبل واعد لهم مع تدرجهم في صفوف المنتخبات الوطنية للعبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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