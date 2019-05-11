الامارات | الوحدة يستقبل عجمان بابتسامة «آسيوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يستقبل عجمان بابتسامة «آسيوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الوحدة القفز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري الخليج العربي والاحتفاظ به حتى نهاية الموسم، أملاً في حجز مقعد مباشر يضمن له المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وذلك عندما يستضيف فريق عجمان في العاشرة من مساء اليوم على استاد آل نهيان في الجولة الـ24 من المسابقة في لقاء صعب.

ويدخل الوحدة المباراة بروح معنوية عالية بعد نجاحه في التأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على لوكوموتيف الأوزبكي، الثلاثاء الماضي، 3-1، دون انتظار الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لدور المجموعات مع الاتحاد السعودي في 21 مايو الجاري بجدة، بعد احتلاله قمة المجموعة برصيد 12 نقطة.

ويسعى الوحدة إلى تحقيق الفوز بغض النظر عن جمال الأداء، للوصول إلى هدفه، والتفوق على الجزيرة الثالث والذي يسبقه بفارق نقطة واحدة فقط، والفرصة أمامه مواتية لاحتلال المركز الثالث فيما لو تعثر منافسه الجزيرة في مباراة أو اثنتين، كما أكد ذلك مدربه تين كات في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، عندما أشار إلى أن هدف الوحدة هو حجز بطاقة مباشرة للمشاركة في دوري أبطال آسيا باحتلال المركز الثالث الأقرب للفريق من المركز الثاني، وقال: «تأهلنا للدور الثاني من دوري أبطال آسيا منذ أيام، والمعنويات مرتفعة ونسعى لمواصلة الانتصارات، وهدفنا الفوز في المباريات المتبقية لنا في الدوري، وهناك منافسة شرسة مع الجزيرة والعين في المركز الثالث، لكننا نريد التأهل المباشر لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وأتمنى أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

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وأشاد فيه بمنافسه عجمان وقال: «عجمان فريق قوي ومنظم ويدافع بشكل جيد ويعتمد على الهجمات المرتدة، والمباراة لن تكون سهلة ويجب علينا الحذر في مثل هذه المباريات، وفريقنا يحترم كل منافسيه، وأؤمن بقدرة الفريق على تحقيق المطلوب ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين والجميع في قمة الجاهزية». ونفى تين كات رحيل الظهير الأيمن خالد ابراهيم في نهاية الموسم الحالي وقال «أنا سعيد جداً بوجود خالد معنا فهو من ركائز الفريق ولاعب مميز ولديه إمكانات كبيرة، وأتمنى أن يستمر معنا».

وقدم عجمان موسماً جيداً توّجه باحتلال المركز السابع حتى الآن برصيد 31 نقطة، ويحاول تقديم مباراة قوية تنتهي بنتيجة إيجابية يعوض بها خسارته الأخيرة على ملعبه أمام الوصل بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 23.

وينعم الفريق بالاستقرار الفني بعد قرار تجديد إدارة النادي لعقد مديره الفني المصري أيمن الرمادي للعام الرابع على التوالي.