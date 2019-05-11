الامارات | سواريز يغيب عن برشلونة 6 أسابيع بسبب عملية جراحية

شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يغيب عن برشلونة 6 أسابيع بسبب عملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع مهاجم برشلونة ومنتخب الأوروغواي لويس سواريز لعملية جراحية في ركبته اليمنى وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 الى 6 أسابيع كما أعلن ناديه الجمعة.

وسيغيب سواريز بالتالي عن نهائي كأس اسبانيا ضد فالنسيا في 25 مايو الحالي، وعن بداية بطولة كوبا اميركا التي تستضيفها البرازيل من 14 يونيو الى 7 يوليو المقبلين.

واصدر النادي الكاتالوني بيانا أكد فيه ان "لاعب فريق الدرجة الأولى لويس سواريز خضع لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليمنى التي تعاني من ضرر في الغضروف، أما فترة غيابه المحتملة فتتراوح من 4 الى 6 أسابيع".

Advertisements

وعانى سواريز من آلام متكررة على مستوى الغضروف ما جعله يغيب عن المباريات الودية لمنتخب الأوروغواي في الأشهر الأخيرة.

واتخذ سواريز بالاتفاق مع الجهاز الطبي لنادي برشلونة القرار بإجراء العملية الجراحية بعد يومين من خروج فريقه من دوري أبطال اوروبا على يد ليفربول الإنكليزي بعد تلقيه خسارة قاسية بأربعة أهداف نظيفة في إياب نصف النهائي بعد ان تقدم ذهابا بثلاثية على ملعبه.

وسيغيب سواريز على الأرجح عن مباريات منتخب بلاده الثلاث في دور المجموعات لبطولة كوبا اميركا ضد الأكوادور في 17 يونيو، واليابان وتشيلي في 21 و25 منه على التوالي.