الامارات | لاعب كرة قدم سابق يقهر الإعاقة ويتوج بسلة الكراسي المتحركة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب كرة قدم سابق يقهر الإعاقة ويتوج بسلة الكراسي المتحركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكّل عام 2012 نقطة تحول في حياة اللاعب السابق في الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتا جمال خليفة البدواوي، إثر تعرضه للإصابة بالشلل جراء حادث مروري، دخل معه رحلة علاج طويلة داخل الدولة وفي ألمانيا، لكنه نجح تدريجياً في التكيف مع الكرسي المتحرك ومارس نشاط كرة السلة الذي قاده أخيراً إلى قهر الإعاقة وتتويجه بلقبه الأول في بطولة الدوري، بعد أن توج السبت الماضي مع ناديه «دبي لأصحاب الهمم» بلقب دوري «عام التسامح» لسلة الكراسي المتحركة.

وقال البدواوي (30 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: إن «الحادث الذي تعرضت له كان نقطة تحول في حياتي الشخصية كلاعب كرة قدم مع نادي حتا الذي لعبت معه منذ الصغر وحتى بلوغ الفريق الأول، لأنه وضعني على كرسي متحرك، قبل أن أدخل في رحلة علاج خصوصاً في ألمانيا التي قضيتها خلالها مراحل إعادة التأهيل، ونجحت في تلك الفترة في العودة وممارسة العديد من الأنشطة الرياضية ولعل من أبرزها سلة الكراسي المتحركة».

وأضاف: «مع عودتي إلى الدولة، انزويت خلف الإعاقة، لعدم معرفتي بوجود أندية رياضية خاصة بالمعاقين، قبل أن يعمد أقاربي على تشجيعي لممارسة أي نشاط رياضي، خصوصاً الحكم الدولي الأسبق علي حمد الذي وجه لي الدعوة في عام 2015 للمشاركة مع فريق هيئة الصحة في دبي، وذلك في بطولة فزاع الرمضانية، ليتم اكتشافي حينها من المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم والرئيس الحالي للجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، خصوصاً أنه شجعني للانتساب إلى نادي دبي لأصحاب الهمم».

وتابع: «على الرغم من الصعوبات والتحديات التي فرضتها رحلة التوجه يومياً وفجراً إلى العمل في دبي، والاستمرارية في مراحل الإعداد البدني وإعادة التأهيل، قبل التوجه إلى نادي دبي لأصحاب الهمم مساءً للخضوع إلى التدريبات، إلا أنني سرعان ما تمكنت وبتشجيع دائم من مسؤولي النادي من شق طريقي إلى قائمة فريق سلة الكراسي المتحركة، وتمثيل المنتخب في بطولات فزاع الدولية، قبل أن يحمل العام الماضي عودة بطولة الدوري، والتي عرفت من خلالها أخيراً تحقيق ما عجزت عنه في كرة القدم بالفوز وحمل كأس البطولة».

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ووجه البدواوي في ختام حديثه رسالة إلى أقرانه ممن تعرضوا لحوادث غيرت من نمط حياتهم وأدخلتهم ضمن فئة أصحاب الهمم، وقال: «ممارسة الرياضة هي السبيل الذي منحني قهر الإعاقة، ونحن أصحاب الهمم في الإمارات نحظى بالدعم اللامحدود والرعاية الكبيرة من قبل أصحاب السمو الشيوخ، وكان من ثمارها امتلاك أندية لأصحاب الهمم تعد الأفضل عالمياً، وتملك من الخبرات الكبيرة في منح رياضييها القدرة على تحقيق طموحاتهم شريطة وجود الإرادة والإصرار على تحقيق ذلك».

جمال البدواوي:

• تعرضت إلى حادث شكّل نقطة تحول في حياتي.

• أندية أصحاب الهمم في الدولة الأفضل عالمياً.

• مثلت المنتخب الوطني في بطولات فزاع الدولية.