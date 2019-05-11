شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الإرهاق في نهائي الكونفيدرالية.. الزمالك يطير إلى المغرب بطائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تخصيص طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال رحلته للمغرب لخوض مباراة الذهاب أمام فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقررة إقامتها يوم 19 مايو الجاري.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء قرار منصور، من أجل توفير الراحة للاعبين خلال رحلة المغرب، حرصا على عدم إرهاقهم قبل خوض المباراة النهائية.
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