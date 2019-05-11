شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة الرمضانية بمركز شباب «منية مسير» وسط حضور جماهيري كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت، عصر اليوم الجمعة، منافسات الدورة الرمضانية، بمركز شباب منية مسير، التابع لإدارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، للعام الرابع على التوالي، بمشاركة 16 فريقًا، ينتمون لقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، والمقامة على ملعب النادي بمدينة مسير.

وبدأت أولى المواجهات بنتيجة مفاجأة، حيث اكتسح فريق أشبال مسير، منافسه مركز شباب منية مسير برباعية نظيفة، وفي المباراة الثانية فاز فريق مركز شباب مسير على فريق أشبال منية مسير، بثنائية نظيفة، وانتهت المباراة الثالثة بفوز فريق غرب تيره على فريق كفر عسكر، برباعية نظيفة هي الأخرى.

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سجل أهداف مباراتي «الافتتاح» لفريق أشبال مسير «محمد فؤاد الغفلول وشيكو وعبدالرحمن غبيش، ويوسف مكى»، ولفريق مركز شباب مسير، «حسن قريطنه جمال طلحة»، وقام بتحكيم اللقاء هيثم محارب، قائد فريق كفر الشيخ سابقًا.

وحضر حفل الافتتاح والمواجهات الثلاث مئات المشجعين، وسط تنظيم جيد من المشرفين على الدورة التي أقيمت على روح شهداء الغربة والواجب في مسير ومنية مسير «محمود عصام هنيدى، وأحمد مجدي الأصنج».

وقال حاتم الصعيدي، المشرف على تنظيم الدورة، إن لائحة تنظيم البطولة تطبق بكل صرامة منذ المباراة الافتتاحية وحتى المواجهة الختامية، مؤكدًا على أن الدورات الرمضانية من أبرز مظاهر الشهر الفضيل على المستوى الرياضي والشباب، وفرصة كبيرة لتجمع اللاعبين ومحبي كرة القدم بكفر الشيخ.