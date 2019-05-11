شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن قائمة اختياراته المسافرة والمنضمة للمعسكر المغلق استعدادًا للقاء النادي الأهلي، المقرر لها العاشرة مساء غدٍ السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز. وجاءت القائمة على النحو التالي: Advertisements محمد ابو جبل – أحمد الشيخ في حراسة المرمى السيد فريد – رجب نبيل – محمود منصور – فارس مجاهد – أحمد ابو الفتوح – محمود معاذ – أحمد صبحي في خط الدفاع. شريف رضا – إسلام صالح – أحمد حمص – إبراهيم عبدالقوي – شيخ بامبا – ايدي ايمومو – أحمد مصطفى – عمرو بركات – عبدالعزيز إمام – محمود سامي – اوميد اوكري في خط الوسط. حسام حسن – ديريك نسيبامبي في خط الهجوم.

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