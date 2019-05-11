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تدريبات بدنية وفقرة للضربات الثابتة في مران الأهلي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للضربات الثابتة من على حدود منطقة الجزاء، وذلك في المران المسائي اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

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وتولى لاسارتي الإشراف على الفقرة الفنية التي شهدت مشاركة عدد من اللاعبين وهم عمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ووليد أزارو وحسين الشحات.


كما خاض محمد الشناوي ووليد سليمان، لاعبا الفريق، تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء المران المسائي.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة سموحة التي تقام في العاشرة مساء غدٍ السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

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