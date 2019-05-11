شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر الشاب يواجه المكسيك غداً استعداداً لكأس العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

يواجه المنتخب السعودي تحت 20 عامًا نظيره المكسيكي غدًا، في مباراته الودية الثالثة ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة "باد فالترسدورف" النمساوية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وستقام المباراة عند الرابعة مساءً بتوقيت النمسا (الخامسة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب مدرسة كرة القدم بمدينة دراوغراد في سلوفينيا.

وعاود لاعبو المنتخب السعودي اليوم تدريباتهم على ملعب "ثيرمن" بعد الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني عن التدريبات أمس الخميس، في أعقاب مباراتهم الودية أمام منتخب كولومبيا الأربعاء الماضي، وتركزت التدريبات على مران للتنظيم الدفاعي لكامل الفريق، ثم مران على الكرات الثابتة الهجومية.

من جانب آخر، التحق أمس الخميس بمعسكر "الأخضر" الشاب لاعب خط الهجوم فراس البريكان، بعد فراغه من المشاركة مع ناديه النصر في دوري أبطال آسيا.