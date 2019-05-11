شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يواجه الفتح لتأكيد البقاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

يسعى فريق الاتحاد لتأكيد بقائه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عندما يستضيف الفتح غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 29 للمسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وفوزه غدًا سيعني ضمان بقائه بشكل كبير في المسابقة، فيما يدخل الفتح اللقاء برصيد 35 نقطة في المركز الثامن وقد ضمن البقاء في المسابقة للموسم المقبل.

ويخوض الباطن مواجهة مصيرية على ملعبه بحفر الباطن أمام أحد، ساعيًا لتحقيق الفوز فقط وانتظار نتائج المباريات المتبقية.

ويحتل الباطن المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، ويحتاج للفوز غدًاً وفي مباراته المقبلة في الجولة الأخيرة بشرط خسارة القادسية والفيحاء والحزم في الجولتين، ليضمن رسميًا بقاءه في الدوري، أو خوض الملحق على أقل تقدير، وفِي المقابل يدخل أحد اللقاء وهو في المركز السادس عشر والأخير برصيد 15 نقطة بعد أن ضمن رسميًا هبوطه، وبالتالي سيخوض اللقاء للتاريخ فقط.