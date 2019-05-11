شكرا لقرائتكم إنبى يواصل صحوته بهدف نظيف فى شباك الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل إنبى بقيادة على ماهر انتصاراته بالفوز على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف سجله على فوزى، فى المباراة التى جمعت الفريقان، على ستاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة الـ32 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

البداية جاءت حماسية من الاتحاد بالضغط المتواصل على إنبى وحصل زعيم الثغر على ركلة ركنية فى الدقيقة 9 من الجانب الأيسر وأرسلت على القائم الأول ليقابلها خالد قمر برأسية ولكن أخرجها البلعوطى ببراعة ثم بدأ إنبى بعد ذلك محاولاته الهجومية لينجح الفريق البترولى فى الدقيقة 30 فى خط الهدف الأول سجله على فوزى بعد تمريرة طولية رائعة من روقة قابلها فوزى برأسه فى شباك زعيم الثغر.

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وسقط البلعوطى حارس إنبى مصابا بعد ذلك نتيجة اصطدامه مع سيسيه ولكن تم علاجه واستكمل اللقاء وقام على ماهر المدير الفنى لإنبى فى الدقيقة 40 بإجراء أولى التغييرات بنزول محمد بسيونى بدلا من لوكومبى وسط محاولات بعد ذلك للاتحاد من أجل إدراك التعادل دون جدوى.

وفى الشوط الثانى، تبادل الفريقان الهجمات وحاول الاتحاد السكندرى إدراك التعادل وسط تألق للبلعوطى حارس إنبى لينجح فى الخروج بشباك فريقه نظيفة وحصد الفريق البترولى واحدة من أغلى 3 نقاط له هذا الموسم نحو تأمين بقائه فى الدورى.

وبهذا الفوز رفع إنبى رصيده للنقطة 36 محتلا المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى الممتاز فيما توقف رصيد الاتحاد السكندرى عند نفس الرصيد من النقاط ولكنه يحتل المركز العاشر، يعد هذا الفوز الثالث على التوالى للفريق البترولى بعد انتصاره على الجونة ثم بتروجت.